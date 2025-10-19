

دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ومركز لبنان للعمل التطوعي إلى مؤتمر تحت عنوان:" الصحافة اللبنانية : الرؤيا والدور" وذلك يوم الاربعاء 22 تشرين الأول المقبل عند الساعة العاشرة صباحا في إتحاد العرف العربية - مبنى عدنان القصار-- بئر حسن بيروت. ويتضمن المؤتمر خمسة محاور هي آلاتية: الصحافة وصناعة الرأي العام، ألاطر التشريعية والحريات، العمل النقابي واخلاقيات المهنة،بين التحول الرقمي ووسائل الانتاج، التحديات المالية أمام الصحافة- دعم المنظمات الدولية في دعم المؤسسات الصحافية. وسيعالج هذه المحاور خبراء وباحثون وصحافيون متمرسون.