نقابة المحررين تدعو لمؤتمر "الصحافة اللبنانية : الرؤيا والدور"


دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ومركز لبنان للعمل التطوعي إلى مؤتمر تحت عنوان:" الصحافة اللبنانية : الرؤيا والدور" وذلك يوم الاربعاء 22 تشرين الأول المقبل عند الساعة العاشرة صباحا في إتحاد العرف العربية  - مبنى عدنان القصار-- بئر حسن بيروت. ويتضمن المؤتمر خمسة محاور هي آلاتية: الصحافة وصناعة الرأي العام،  ألاطر التشريعية والحريات، العمل النقابي واخلاقيات المهنة،بين التحول الرقمي ووسائل الانتاج، التحديات المالية أمام الصحافة- دعم المنظمات الدولية في دعم المؤسسات الصحافية. وسيعالج هذه المحاور خبراء وباحثون وصحافيون متمرسون.

