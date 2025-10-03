المركزية - أشارت نقابة المحامين في طرابلس في بيان الى "ان نقابة المحامين في طرابلس، إذ تتابع ببالغ القلق ما تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة من اعتراض غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعبّر عن تضامنها الكامل مع الخبيرة اللبنانية في القانون الدولي الأستاذة لينا الطبال، ومع جميع المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية والحقوقية الساعية إلى إيصال رسالة حرية وعدالة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

وتابع: "إن النقابة، انطلاقاً من رسالتها في حماية الحقوق والدفاع عن الحريات، تؤكد أن المحامين والقانونيين في لبنان والعالم يتحمّلون واجباً مهنياً وأخلاقياً في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يمارسها الاحتلال، وفي دعم كل المبادرات السلمية الرامية إلى رفع الحصار الظالم المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 18 عاماً".

وشددت النقابة على أن "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن المحامين في موقع مسؤولية لمناصرة هذا الحق التاريخي العادل بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، سواء عبر المحافل الدولية أو من خلال تعزيز الوعي القانوني لدى الشعوب".

وختمت بدعوة "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الاعتداءات الممنهجة على كل من يسعى لإيصال صوت الشعب الفلسطيني المحروم من أبسط مقومات الحياة والحرية".

وطالبت النقابة بفكّ إحتجاز جميع الرهائن الغير قانوني، وخاصةً الاستاذة طبال التي تجدر الإشارة الى أنها كانت محامية مسجلة سابقاً في نقابة المحامين في طرابلس