المركزية- أعربت نقابة المستشفيات في لبنان عن أسفها "لما آلت اليه العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل من "مستشفى المقاصد" و"مركز سان جورج الطبي" (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً) خصوصاً بعد فسخ العقد معهما".

وأعلنت في يبان، أن "النقابة إذ تخشى من ارتدادات القرارين الصادرين عن الصندوق بفسخ العقود بتاريخ 19/9/2025 على المضمونين الذين سيحرمون من الخدمات الإستشفائية والطبية التي يوفرّها لهم هذين الصرحين العريقين، بذريعة "انهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة بدون وجه حق" كما جاء في البيان الصادر عن الصندوق، يهمّها التذكير بأن كل من "مستشفى المقاصد" و"مركز سان جورج الطبي" لم يتوانيا يوماً وعلى مراحل عدة، عن تقديماتهما بأفضل مستوى، حتى في أصعب الظروف التي عاشتها البلاد، بعيدا ً عن اي شروط مادية. "فمستشفى المقاصد الخيري" مشهود له بفتح ابوابه امام جميع المرضى يايعاز من الهيئة الإدارية التي تشرف عليه وتحرص على توفير الطبابة والعلاج مهما كثرت الصعوبات، واشتدت الأزمات في ايام الحرب والسلم معاً، وكذلك "مركز سان جورج الطبي" اجتاز بإدارته الجديدة كل التحديات التي واجهته مؤمناً استمرارية الخدمات واهمها مركز غسل الكلي فيه للمرضى الذين يقصدونه .

وختمت: إن نقابة المستشفيات في لبنان تثّمن جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل تحسين تقديماته، وتحرص على افضل العلاقات معه، وكذلك مع سائر الهيئات الضامنة. وهي إذ تلفت الى ان عمل المستشفيات ترافقه ظروف اقتصادية غيرعادية، يقابله تصاعد سريع في النفقات، وتضخمّ، وضعف في التدفق النقدي بالإضافة الى ازمة المصارف وغياب التسهيلات عن طريق القروض الميسّرة لتلبية حاجات المستشفيات وتسييرعملها، تدعو كل الشركاء في الشأن الصحي ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى التعاون الإيجابي مع المستشفيات وتفهّم أوضاعها المأزومة، خصوصاً انها تتحّمل كل مخاطر النهوض وتتمسّك بالبقاء في الصدارة في المجال الصحي مع تحقيق الإنجازات الطبية.