جوانا فرحات

المركزية - على مسافة ساعات من "نصائح" الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التي وجهها للدولة اللبنانية وشعبها بضرورة الحفاظ على المقاومة وضمناً سلاحها، تلقف أمين عام حزب الله نعيم قاسم جرعة الدعم" وخرج اليوم بنبرة عالية مهدداً بأن "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب ". وكرر "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر".

الواضح أن قاسم أصر على استخدام "معركة كربلائية" كونها تشكل رمزًا في الوجدان الشيعي للتضحية والفداء في مواجهة الظلم، حتى لو كانت كفة القوة العسكرية راجحة للطرف الآخر. وكأنه باستعمالها يوحي بأن الحزب يرى نفسه في معركة وجودية ذات بُعد عقائدي وديني، وليس مجرد مواجهة سياسية أو عسكرية عابرة، وهو يهدف إلى تعبئة جمهور الحزب".

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط يأسف لما ورد على لسان قاسم ويقول لـ"المركزية"، "كلامه لا يبشر بالخير ولا يساعد إطلاقاً على بناء الدولة ومؤسساتها. ويمكن القول أنها دعوة لتفجير لبنان من الداخل. الحكومة اللبنانية التي تمثل الشعب اللبناني دستورياً ومعها مؤسسات الدولة وفي مقدمها رئاسة الجمهورية في مكان، والشيخ نعيم قاسم في مكان آخر وكأنهما خطّان متناقضان لا يلتقيان. ومن المؤسف أن ما يدعو إليه الشيخ نعيم قاسم هو إلغاء لمنط الدولة لمصلحة بقاء الدويلة. وهنا الطامة الكبرى".

في كلام "التهديد" يصوب قاسم على الحكومة ورئيسها ضمناً نواف سلام ويقول"الحكومة ارتكبت قراراً خطيراً جدا ينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني وحذر من زج الجيش في هذا المسار وسجله الوطني نظيف".

وتعقيباً على ذلك، يقول القاضي عريمط" لم يدرك حزب الله حتى الآن أن غالبية اللبنانيين المطلقة في مكان، وهو وحزبه في مكان آخر. ولم يدرك ايضاً أن القضية ليست قضية رئيس الحكومة نواف سلام، وليست قضية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إنما هي قضية الشعب اللبناني بكل مكوناته وقضية الدولة ونهوضها بكل مندرجاتها ولا زال يعيش في أوهام المشروع الإيراني الذي انتهى بعودة سوريا وشعبها إلى الحضن العربي".

واقع قد يجر لبنان إلى ما لا تحمد عقباه وهذا ما يلمح إليه قاسم من خلال التطرق إلى الجيش اللبناني وقوله"لا تزجوا الجيش" فهل نحن مقبلون على مشهدية سوداوية؟

"من المحزن أن لبنان مقبلٌ في الأسابيع والأشهر القادمة على المزيد من الآلام والجراحات، لأنه لا يمكن أن يستمر منطق ومشروع حزب الله الذي يلغي مفهوم الدولة ومقومات وجودها. والواضح ان كلام الأمين العام للحزب لا يتجه نحو تسوية ما ، وإنما يعدّ العدّة لتغليب مشروع الدويلة على مفهوم الدولة، وهنا تكمن خطورة إمكانية الصدام بين مشروع الدويلة ومفهوم الدولة. هذا ما يجب أن يُعمل عليه ليل نهار لعدم وقوعه. ويستوجب من الحزب أن يستخدم عقله ومصلحة اللبنانيين اولا ويخرج من جاذبية المشروع الإيراني الواهم والحالم بإقامة دولة فارس الكبرى.

ويضيف القاضي عريمط" من المؤسف أن القرار النهائي للحزب ليس في لبنان إنما في طهران وعند مرشد الثوره الخامنئي تحديدا، وما نقله لاريجاني مؤخراً يؤكد أن لا مشكلة لدى الإيراني بالتضحية بلبنان وشعبه وبمن فيه ومن حوله. ونحن على يقين بأن الدولة حكماً والحكومة تحمّلت ما لم تتحمله الجبال، لكن آن الأوان للخروج من هذه "التراجيديا" التي تجاوزت الأربعين عاما".

وعن إملاءات لاريجاني يقول" "كان الأجدى من الحكم والحكومة ألا يستقبلوا الموفد الإيراني علي لاريجاني وألا يسمحوا لطائرته أن تمر بالأجواء اللبنانية، كما فعلت سوريا معه . كفانا تدخلاً وشرذمة بين اللبنانيين من المشروع الإيراني الذي لم يجلب على لبنان والمنطقة العربية إلا الدمار والخراب والفتن المذهبية. إسرائيل هي العدو التاريخي للبنان ولا نريد من إيران وغيرها ان تلقي علينا دروساً في مقاومة العدو الإسرائيلي .فلتعد إلى داخل حدودها وتريح وتستريح وتنهي عصر المسرحيات والمناوشات المنظمة والمنسقة والمبرمجة بين العدو الإسرائيلي والمشروع الإيراني الصفوي الذي يتظاهر بالعداء لأميركا وإسرائيل؛ ويعمل ليل نهار لعقد الصفقات مع أميركا وإسرائيل في نفس الوقت".

ويطمئن القاضي عريمط بأن "لا خشية من صدام سني شيعي في الشارع على الإطلاق. إنما من الممكن صدام بعض الشيعة أي حزب الله ومشروعه مع مفهوم الدولة ، وصدامهم مع بقية الشعب اللبناني".

في موازاة التطاول المباشر على رئيس الحكومة ثمة صمت "سني" في غياب " "الزعيم السني" وهنا يوضح القاضي عريمط أن "الدولة تتكلم بكل مكوناتها بإسم الشعب اللبناني، والمسلمون السنة في لبنان هم جزء أساسي من هذه الدولة ومن بناة الدولة ورجالاتها، وليس لديهم مشروع كغيرهم خارج إطار الدولة. وكل رئيس حكومة هو حكماً يمثل الدولة والشعب اللبناني وفي الوقت نفسه هو الممثل الشرعي للمسلمين السنة في مكونات الدولة. هذا على الصعيد السياسي.أما على الصعيد الديني فإن مفتي الجمهورية اللبنانية هو مفتي للمسلمين السنة في لبنان وهو حكما مفتي الجمهورية والدولة".

ويختم القاضي عريمط بتفسير المشهدية السوداء التي انطلق منها تعقيبا على كلام قاسم" لا زلنا ساحة مستباحة تتقاذفها المصالح الإسرائيلية والإيرانية . علينا أن ننتظر لنرى الى أين لعبة الأمم ؛ والى أين هي مصالح الدول المشاركة والفاعلة، لإنهاء هذه "التراجيديا الدموية" التي يعاني منها لبنان ومعه المنطقة العربية منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948 وقيام الثورة الإيرانية عام 1979أو عدم إنهائها".

