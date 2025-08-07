خاص

المركزية – بعد الوعكة الصحية التي ألمّت بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتسببت بحسب المعلومات بإرجاء القمة الروحية التي كان من المقرر عقدها، جاءت قضية سحب السلاح غير الشرعي بقرار من مجلس الوزراء لتطرح المزيد من التساؤلات حول توافر ظروف انعقادها، في ضوء السجالات وارتفاع منسوب التوتر سياسيا وشعبياً. فهل يمكن ان تُعقد قريباً وما هو موقف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في هذا الاطار؟

مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم والعضو في لجنة المتابعة التي انبثقت من القمة الروحية الأخيرة يؤكد لـ"المركزية" ان "التحضيرات ما زالت قائمة لعقد القمة التي تداعى إليها رؤساء الطوائف"، مشيرًا الى ان لجنة المتابعة تعكف حاليًا على دراسة نص البيان الختامي، ومن المتوقع ان تجتمع مطلع الاسبوع المقبل لدراسة ومناقشة مشروع البيان الختامي، وفي ضوئه سيتم لاحقًا تحديد مكان وزمان انعقادها".

