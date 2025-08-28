المركزية - استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة عائلتي الشهيدين العقيدين جوزف سكاف ومنير أبو رجيلي، واستمع إلى هواجسهما.

وقد عبّرت العائلتان في بيان مشترك عن "أملهما في أن يشكّل تحريك عمل القضاء واستعادة نشاطه، فرصة لإحقاق العدالة وكشف الحقائق"، وشكرتا للوزير نصار "استقباله وتفهمه العميق لخطورة وحساسية الملف المتعلق بمقتل العقيدين سكاف وأبو رجيلي، وما يمثله من قضية حق وعدالة ومسؤولية وطنية".

وختم البيان:" التفاعل مع الوزير نصار إيجابي وحرص على الاستماع الى التفاصيل، ما أعاد الينا الأمل بأن العدالة ستأخذ مجراها، بعيداً من أي اعتبارات خارجة عن إطار القانون والشفافية".