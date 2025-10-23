المركزية - تحت شعار "نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" نظمت لجنة غرف العمليات الجراحية في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس بنجاح النسخة السابعة من "يوم قسم العمليات الجراحية"

وقد تم افتتاح هذا اليوم رسميًا من قبل المدير العام للشبكة الاستشفائية، السيد نسيب نصر، برفقة رئيسة قسم العمليات، البروفسورة سامية جبارة، والبروفسورة جين موريت من معهد كوري في باريس.

استطاع الحضور متابعة هذا الحدث عن بعد أو حضوريًا بمشاركة عدد كبير من الأخصائيين الصحيين من مختلف المستشفيات من لبنان وخارجه: معهد Curie في باريس، مستشفى CHPG في موناكو، ومستشفى Sainte-Musse في تولون، والمركز الاستشفائي الإقليمي في كاليدونيا الجديدة، و AP-HP في باريس ، وقسم الكيمياء في جامعة القديس يوسف – بيروت

وقد ركزت نسخة هذا العام على الآثار البيئية لقطاع الصحة وإدارة البيئة في المؤسسات الصحية. كما تم تناول مواضيع رئيسية أخرى مثل: إدارة النفايات والمعدات ذات الاستخدام الواحد في غرفة العمليات، العلاج بالأكسجين، استعادة الغازات، الحقن المعبأة مسبقًا، تعقيم المعدات، ومنهجيات التحول البيئي.

تخلّل المؤتمر جلسة تفاعلية استُعرضت خلالها عدة أسئلة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، التحديات الميدانية، الرؤى المستقبلية، والالتزام الجماعي.

وفي ختام الحدث، تم توقيع ميثاق غرفة العمليات صديقة للبيئة، رمزًا للإرادة المشتركة في تقليل الأثر المضر بالبيئة لغرف العمليات.