نُقل لاعب برشلونة السابق ​كارليس بيريز​ إلى مستشفى في مدينة سالونيك اليونانية بعد تعرّضه لعضّة قوية في منطقة حساسة أثناء محاولته التدخل بين كلبين لفض اشتباكهما، وفقا لتقارير.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب الذي انتقل أخيرا إلى أريس سالونيكا على سبيل الإعارة من سلتا فيغو، كان يمشي مع كلبه قبل أن يهجم عليهما كلب آخر وتسبب بإصابات عدّة للمهاجم الإسباني وعضّه في عضوه التناسلي مسببًا له جروحا خطيرة استدعت أخذه إلى المستشفى بشكل عاجل.

ولم يتم تحديد ما إذا كان اللاعب يحتاج إلى عملية جراحية، لكن من المؤكد أنه سيخضع إلى متابعة طبية دقيقة لتقييم حالته في الأيام المقبلة.

وأعرب نادي أريس سالونيكا عن دعمه الكامل لكارليس وتقديم كل الترتيبات اللازمة حال رغب في مقاضاة صاحب الكلب الذي هجم عليه.