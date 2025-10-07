المركزية - يلتقي المتابعون لمسار التطورات في المنطقة، على ان المقترح الأميركي لوقف الحرب في غزة سواء نجح أو فشل، سيكون له تبعاته على مختلف دول الشرق الأوسط لا سيما لبنان. لن يقرأ سقوط المقترح كتعثر تكتيكي بل ينظر اليه كاختلال في منطق الترتيبات الأميركية – الإسرائيلية للمنطقة ككل، الهادف الى عزل قوى المقاومة في غزة ولبنان وسوريا. وتقديم نموذج سلام قسري.

من هذا المنطلق يصبح لبنان في قلب التأثر المباشر موقعاً ودوراً وسلاحاً وشراكة. من هنا تأتي أهمية نجاح أو فشل تلك المبادرة على لبنان. باعتبار هذا التحول سينسحب تلقائياً على موازين القوى والمقاربات الأميركية على مستقبل الاستقرار اللبناني وعلى موقعه في صراع النفوذ بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإيران من جهة، وبين محاور الداخل اللبناني من جهة أخرى. حيث المرجح ان يؤدي الفشل الى تعميق الانقسامات السياسية التي ستنعكس بدورها على قدرة السلطة في المضي قدماً في قراراتها والتعامل مع الضغوطات الدولية، في وقت يؤكد فيه حزب الله عدم تسليم السلاح مراهناً على مراجعة الدول العربية لسياساتها وتوجهاتها المتشددة حيال لبنان بعد الضربة الاسرائيلية لقطر وتسريعها للتفاهمات السعودية – الإيرانية وللتعامل بليونة اكثر مع المقاومة.

النائب ياسين ياسين يرى عبر "المركزية" انه "على رغم الضغوطات اليومية التي يمارسها الرئيس ترامب على حماس، فإن الحرب الإسرائيلية على غزة لن تتوقف بهذه السهولة. نهايتها تعني النهاية التلقائية والحتمية لنتنياهو الذي هو وحكومته امام مأزق كبير اقله مساءلتهما عما جنته إسرائيل غير المزيد من العزلة العالمية. وما انسحاب الغالبية العظمى من ممثلي الدول إبان إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتظاهرات الأوروبية وحتى الأميركية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني إضافة الى مراكب الحرية المحملة بالمواد الغذائية والطبية الهادفة الى فك الحصار عن غزة، سوى دليل قاطع على المأزق الإسرائيلي الذي جاء مقترح ترامب لانتشاله منه".

ويضيف: المنطقة برمتها امام لحظة تاريخية نجاحها كما فشلها من شأنه ان يغيّر شكل الشرق الاوسط. وإذا ما استمر حزب الله في عناده بعدم تسليم سلاحه، معنى ذلك مزيد من التراجع اللبناني. كما ضربت إسرائيل في العام 1982 منظمة التحرير الفلسطينية وأجبرتها على الانسحاب من لبنان، قد تعمد الى تكرار السيناريو مع المقاومة المتمثلة بحزب الله وحماس والمنظمات الفلسطينية التي لا تزال تحتفظ بسلاحها.

ويختم أن "الدولة للأسف تراوح مكانها إن لم نقل انها تتراجع الى الوراء نتيجة عجزها عن الإمساك بقرارها لتمسك حزب الله بسلاحه".