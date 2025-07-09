تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما اعتبره "وجه الشبه" بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد لقاءين جمعاهما في واشنطن خلال 24 ساعة.

وفي حديثه على قناة "فوكس بيزنس"، قال نتنياهو: "أنا وترامب نؤمن بمبدأ السلام بالقوة. القوة تأتي أولا ثم السلام".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أظهرنا الكثير من القوة، ويبدو لنا أن للسلام ثمارا كثيرة، وسنتمكن من توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية وخلق واقع في الشرق الأوسط لا يصدق، يحقق الرخاء والاستقرار".

كما أعرب نتنياهو عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال قبيل اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في البنتاغون: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار".

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات الدوحة، في نشر قوات الجيش الإسرائيلي في حال وقف إطلاق النار.

وصرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن بلاده تصر على بقاء قواتها على ممر موراغ شمالي رفح، وهو ما ترفضه حماس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أكد الأربعاء، أن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إذا تحقق أولا وقف مؤقت.

وقال ساعر خلال زيارته إلى براتسلافا: "إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".