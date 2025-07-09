أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، بأن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتشمل عطلة السبت.



وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب غذا الخميس.



كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.

وعقد نتنياهو ترامب اجتماعيات يومي الاثنين والثلاثاء، حيث استمر الاجتماع الثاني نحو ساعة ونصف وتركز على تطورات الأوضاع في غزة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن اللقاء الثاني والذي عقد بشكل مفاجئ وبخلاف الجدول الزمني المعلن عنه، ركّز على بحث ملفي إيران وغزة، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية.

وبالتزامن، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن قدم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند إلى خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.