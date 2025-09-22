قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل "بحاجة لتدمير المحور الإيراني، وهذا في متناول أيدينا"، متوعدا بالعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.

وتعهد نتنياهو بتمديد الحرب إلى العام الجديد، حيث كان يتحدث خلال عشية رأس السنة العبرية.

وأعلن نتنياهو خوض معركة لتدمير "المحور الإيراني"، مشيدا بـ"عزيمة الجيش الإسرائيلي"، في وقت تتواصل به المعارك على جبهات عدة.

وتحدث نتنياهو أمام منتدى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب رئيس الأركان إيال زمير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

وأكد عزمة عزمه على "تحقيق جميع أهداف الحرب، بما يشمل القضاء على حركة حماس، وتحرير الرهائن، وضمان أمن إسرائيل على كل الجبهات".

ووصف نتنياهو العام المقبل بأنه قد يكون تاريخيا لأمن إسرائيل، وذلك عقب عملية "الأسد الصاعد" حين هاجمت إسرائيل على إيران في يونيو الماضي.

وقال نتنياهو إن ذلك يتطلب "الوحدة في لحظات الاختبار والإصرار في كل الأوقات".