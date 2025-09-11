انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجأة من زيارة مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، مبرراً الأمر بوجود سبب طارئ.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو كان في طريقه إلى وزارة الدفاع بسبب أمر ضروري، في ظل سلسلة من الاستهدافات الكبرى والأحداث الأمنية التي تشهدها إسرائيل في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعيّة وجرائم التجويع الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في ​قطاع غزة​، وفي إطار الرّدّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة نفّذت عمليّةً عسكريّةً استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة النّقب المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، موضحةً أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من قطعان الصّهاينة الغاصبين إلى الملاجئ".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات نفّذ عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت طائرتان منها ما يُسمّى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الأخرى هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلّة؛ وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح".

وشدّدت القوّات على أنّه "بعون الله وبالاعتماد عليه وبالتوكّل عليه، يستطيع اليمن الحرّ المستقلّ مواجهة العدو الصّهيوني، والرّدّ على عدوانه السّافر الغاشم على بلدنا، بالإضافة إلى استمراره في أداء الواجب الدّيني والأخلاقي والإنساني تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكّدةً "أنّنا مستمرّون في عمليّاتنا الإسناديّة لغزّة، حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها".