Apr 11, 2025 12:39 PMClock
اقليميات
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نتنياهو يتعهد في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي بإعادة الرهائن

كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي.
     
وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم في محادثات إطلاق سراح الرهائن، قائلا في اجتماع مع وزرائه الخميس "إننا نقترب من إعادتهم". 
     
وفي رسالة فيديو لمناسبة عيد الفصح اليهودي، قال نتنياهو: "ستكون هناك مقاعد فارغة للعديد من العائلات".
     
وأضاف: "معا سنعيد رهائننا ومعا سنهزم أعداءنا ومعا سنحتضن جرحانا ومعا سنحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا".

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