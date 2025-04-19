أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده تمر بمرحلة حاسمة في معركتها ضد حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل لن تخضع لشروط الحركة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس مستمرة على 7 جبهات، وأن الثمن الذي تدفعه إسرائيل في هذه الحرب باهظ.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط باغتيال قادة مثل حسن نصر الله ويحيى السنوار وغيرهم.

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحًا أنه لولا العمليات الإسرائيلية لكانت إيران قد تمكنت من صنع قنبلة نووية منذ عشر سنوات.

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أن حركة حماس رفضت مقترحًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي حتى يتم القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

بالتزامن، صرح نتنياهو بأنه مقتنع بقدرته على إعادة المحتجزين الإسرائيليين “دون الاستسلام لمطالب” حماس، مؤكدًا أن الحرب ضد الحركةالفلسطينية دخلت “مرحلة حاسمة”.

وقال: “أعتقد أن بإمكاننا إعادة محتجزينا إلى الوطن دون الاستسلام لمطالب حماس”، رافضًا شرط حماس بأن يشمل اتفاق الهدنة نهاية دائمة للحرب.

وأضاف نتنياهو: “في هذه المرحلة الحاسمة، نحتاج إلى الصبر والعزيمة من أجل الانتصار”.