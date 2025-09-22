أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ ردّ بلاده على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من أميركا.

وقال نتنياهو: "ردّ إسرائيل على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وأضاف: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من أكتوبر: أنتم تمنحون جائزة للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأكّد: "على مدى سنوات منعت إقامة دولة الإرهاب هذه ومقابل ضغوط عظيمة من الداخل والخارج، لقد قمنا بذلك بإصرار وبحكمة سياسية، وبالمقابل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وسنستمرّ بهذا الطريق".

