قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل نجحت في تغيير وجه الشرق الأوسط عبر العمليات العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن بلاده أحبطت مخططات مشتركة لحزب الله وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل سيطرت على محور فيلادلفيا، ما ساهم في محاصرة قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة، مؤكدا: "لن نسمح بأن تهزم دولة إسرائيل"، وكشف عن رفضه طلب الرئيس الأميركي جو بايدن حصر العمليات ضد غزة بالضربات الجوية فقط، مشددًا على أن إسرائيل "ليست دولة تابعة".

لبنان

وفي ما يخص الجبهة الشمالية، أوضح نتنياهو أن إسرائيل نقلت القتال إلى لبنان بعد دخول حزب الله في الحرب، ونفذت "عملية البيجر" التي شكلت صدمة لحزب الله وأسفرت عن القضاء على عدد من كبار قادته، دون إبلاغ الإدارة الأميركية مسبقا بالعملية.

وكشف نتنياهو عن تفاصيل عملية الـ«بيجر» التي نفّذتها إسرائيل ضدّ حزب الله، مؤكّدًا أنّها سببت «صدمة كبيرة» للحزب. وأشار إلى أنّ «حزب الله أرسل 3 أجهزة «بيجر» لفحصها في إيران، فقمنا بتسريع تنفيذ العملية لمفاجأتهم»، موضحًا أنّ هذه الخطوة كانت تهدف إلى إحباط أي تهديدات محتملة. وقال: «لم نبلّغ إدارة بايدن بعملية الـ«بيجر» ضد حزب الله»، مما يعكس سياسة إسرائيل في اتخاذ قراراتها العسكرية بشكل مستقل». كما تحدث عن تأثير هذه العملية على حزب الله، قائلاً: «حزب الله فوجئ من تسرّع السنوار في 7 تشرين الأول». وتابع، «قرّرنا ألّا نبلغ الأميركيين بشأن استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلّا عندما تكون مقاتلاتنا في الجو قبيل تنفيذ العملية، مؤكّدًا أنّ «بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم فعلاً ونصرالله واحد منهم وقد قتلناه». وأضاف: «خلال ساعات دمّرنا أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدّها منذ 30 عاماً».

وفي تحليل للموقف العسكري في المنطقة، ذكر نتنياهو: «أحبطنا خطة السنوار وحزب الله، وغيّرنا وجه الشرق الأوسط»، مضيفًا أنّ السنوار «تسرّع» في تنفيذ خطة كانت تقضي بهجوم صاروخي متزامن من حزب الله ضدّ إسرائيل. وأوضح أنّه بعد انضمام حزب الله إلى المعركة ضدّ إسرائيل إلى جانب حماس، «نقلنا القتال إلى لبنان»، لتوسيع نطاق المواجهات.

كما تطرّق نتنياهو إلى قضية الرهائن، قائلاً: «سوف نستعيد كل الرهائن قريبًا»، مشيرًا إلى جهود إسرائيل المستمرة لاستعادة مواطنيها الذين تمّ أسرهم.

وفي سياق سياسة إسرائيل الإقليمية، شدّد نتنياهو على أنّ «إسرائيل كانت العائق أمام التمدّد الإيراني في المنطقة»، مُتهمًا إيران بمحاولة تغيير واقع المنطقة لصالحها عبر دعم جماعات مسلحة مثل حزب الله، مؤكّدًا أنّه «حطّمنا المحور الإيراني لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه». كما لفت إلى أنّ «أعدنا الإيرانيين 10 سنوات إلى الوراء بعدما ظنوا أنّهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي»، وتوعّد قائلًا: «سندمّر المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب لنتأكّد من أنّهم لن يتمكنوا من التخصيب لأي غرض». واضاف: «لن نقبل إلّا بتدمير كل قدرات إيران النووية لنتأكّد من عدم محاولتهم إحياء برنامجهم مع إدارة أميركية أخرى»، مضيفًا: «لن نقبل بتسوية ملف إيران النووي إلّا على الطريقة الليبية».

سوريا

وفيما يتعلق بالشأن السوري، صرح نتنياهو بأن إسرائيل تمكنت من تدمير 90 بالمئة من قدرات الجيش السوري السابق، لافتا إلى أن قوات معارضة موالية لتركيا لعبت دورا كبيرا في إسقاط نظام بشار الأسد.

فلسطين

وحول القضية الفلسطينية، قال نتنياهو بشكل قاطع: «الفلسطينيون يريدون إقامة دولتهم داخل إسرائيل وليس إلى جانبها»، مُؤكّدًا رفض إسرائيل فكرة «إقامة دولة فلسطينية»، ومُشيرًا إلى أنّه «رأينا نتيجة قيام دولة فلسطينية في غزة، واتضح أنّها فكرة سخيفة» ووصفهم بأنهم العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام..

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته نجحت في تدمير أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما، وأن القضاء على حسن نصر الله شكل ضربة قاصمة لمحور المقاومة.

إيران

وعن مستقبل التعامل مع إيران، شدد نتنياهو على ضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن إيران تمثل تهديدًا لإسرائيل وللعالم الحر، وطالب بأن تشمل أي اتفاقات دولية مع طهران ملف الصواريخ الباليستية. وقال: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

نتنياهو اعتبر أن إسرائيل "تعرضت لهجوم بربري من إيران"، متهما طهران بأنها أصبحت "المحرك الرئيسي للهجمات على إسرائيل".

كما شدد على أن إسرائيل تشكل العائق الأكبر أمام المشروع الإيراني في الشرق الأوسط. وأضاف: "حطمنا المحور الإيراني لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه".

كما بين أن إسرائيل تعمل على منع انهيار الشرق الأوسط من خلال التصدي للتمدد الإيراني، ونجحت في توسيع دائرة السلام مع عدة دول عربية.