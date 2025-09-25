أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اليهود انتشروا من أرض إسرائيل إلى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وأن “الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي ينتمي إليه أجداده”.

وأضاف نتنياهو: “دائماً كنا نقول: في العام القادم في أورشليم، في العام القادم في أورشليم… جدّي الأكبر وصل إلى هنا في القرن الـ19، ومعظم الفلسطينيين الذين يعيشون هنا اليوم جاؤوا بعد وصوله”.

وأردف: “هذه هي قصّتنا: من ناحية، عودتنا إلى وطننا القديم الذي يعود إليه أجدادنا، ومن ناحية أخرى، بناء دولة أصبحت رائدة في التكنولوجيا والابتكار. نحن (وادي السيليكون) في الشرق الأوسط، مجتمع ديمقراطي رغم الهجمات المستمرة من دول تسعى يومياً لتدميرنا”.

