قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ظهر "قوة" الروابط بين البلدين. معتبرا أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو الذي وصف روبيو بـ"الصديق الاستثنائي" لإسرائيل، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".

وتابع للصحافيين بعد زيارة الحائط الغربي أو حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه (تحالف) قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو".

وفي وقت سابق من الأحد، وصل روبيو إلى إسرائيل، في زيارة قالت تقارير عنها إنها لإظهار التضامن الأميركي مع تل أبيب.

وكان روبيو، جدد قبيل توجهه إلى الدولة العبرية، دعم بلاده لإسرائيل رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.

وأثارت الضربات غير المسبوقة غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، ونددت بها أطراف إقليمية ودولية. كما ألقت بظلالها على محاولات التوصل الى هدنة في الحرب والافراج عن الرهائن في القطاع، لا سيما وأن قطر هي طرف رئيسي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي أكدت نجاة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية من القصف.