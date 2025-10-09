أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده.

وكتب هيرتسوغ على منصة "إكس": "لا شك أنه يستحق جائزة نوبل للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن يُمنح جائرة نوبل للسلام.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي لديوان رئيس الوزراء على منصة إكس “امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام فهو يستحقها.