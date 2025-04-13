رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية".

وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران/يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.