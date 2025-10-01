تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اللقاءات التي يعقدها في قطر في خلال مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية.

والتقى وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار الذي شكره الوزير ناصر الدين على ما قدمته وزارة الصحة المصرية لوزارة الصحة اللبنانية في الحرب الأخيرة مشيداً بالتضامن الأخوي بين البلدين.

تطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات. ولفت الوزير ناصر الدين إلى رغبة لبنان في الاستفادة من هذه التجربة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق على كافة المستويات، بما فيها التقنية، للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأبدى الوزير ناصر الدين استعداد لبنان لنقل الخبرات اللبنانية في عدة مجالات صحية، بما يؤدي إلى تعزيز صمود النظامين الصحيين.

وزيرة الصحة في البحرين

كذلك عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، أكد في خلاله الجانبان على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.

وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع. كما تم التباحث في مسألة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وسبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

جمعية قطر للسرطان

وقام وزير الصحة بزيارة لمقر “جمعية قطر للسرطان” في الدوحة حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني وقام بجولة فيها للإطلاع على آليات عملها وبرامجها التوعوية والإغاثية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في قطر.

وقد تركزت الزيارة على سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة السرطان ودعم المرضى في لبنان.

وتم التوافق على بدء تعاون تقني مشترك بين جمعية “قطر للسرطان “و”البرنامج الوطني للسرطان في لبنان” بهدف تطوير الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأورام.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر د شانت وارطانيان ومدير مكتب الوزير الدكتور حسان خير الدين ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني وإداري من جمعية قطر للسرطان.

وشكر وزير الصحة العامة للجمعية ورئيسها ما يتم تقديمه من دعم متواصل للقطاع الصحي اللبناني؛ وبدوره قدم رئيس الجمعية للوزير ناصر الدين درعاً تكريمية.