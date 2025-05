أقام مركز "كوبتر" المؤسس في NDU بالتعاون مع كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة مؤتمرا بعنوان "السمنة، طب نمط الحياة، والذكاء الاصطناعي: أحدث التحديثات تشكل مستقبل الصحة"، في حرم الجامعة – زوق مصبح - قاعة عصام فارس، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وحضور مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو، نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، عميدة كلية التمريض والعلوم الصحية في الجامعة الدكتورة جيسي الحايك، الأستاذ المحاضر في الكلية مدير مركز "كوبتر" الدكتور أنطوان عون، الى جانب أسرة الجامعة والطلاب.

بوهدير

استهل الحفل بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيب ألقاها مدير مكتب الشؤون العامة، البروتوكول، والعلاقات الإعلامية في الجامعة ماجد بوهدير قال فيها: "نحن هنا في واحة الممكن والأكيد، إنها جامعة سيدة اللويزة التي وبكل تواضع تتميز عن غيرها، تسعى إلى النجاح، تسير نحو الإنجاز، تحقق المبتغى، تبدع المرتجى، وتغير المقتضى، ارتقاؤها إلى حيازة الإعتماد المؤسسي العالمي نيتشه الشامل لكلياتها السبع، هو الوسام الأحلى، والثامنة أي كلية الطب آتية بثبات الخطى".

اضاف: "عينة عن ذلك هو مركز كوبترCenter for Obesity Prevention Treatment, Education and Research الذي قررت الكلية مع العميدة حايك، ومدير المركز الدكتور عون، أن يرفعا راية الصحة، والمواجهة، والتحقيق والإنجاز يشجعهما رئيس الجامعة الذي لا ينفك يستولد المبادرات التي تخرج من رحم الكليات، لأنه يريدها أن تكون مهدا دائما للتطور وخدمة المجتمع وناسه. لكننا نتواجه اليوم مع البدانة الفكرية، سيفها أشد إيلاما من الوزن الزائد، تجعلنا نتقوقع في الفراغ الذي يأسرنا، ويؤخرنا، ويفرمل نجاحاتنا".

الخوري

بدوره، قال رئيس الجامعة: "يسرنني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في رحاب جامعة سيدة اللويزة، في افتتاح هذا المؤتمر العلمي المتميز المنعقد تحت عنوان: Obesity, Lifestyle Medicine, and AI: Newest Updates Shaping the Future of Health ، وهو عنوان يعكس بدقة التحديات المعاصرة في الرعاية الصحية، كما يفتح آفاقا جديدة للتفكير والعمل، في ضوء التداخل المتزايد بين العلوم الطبية، التكنولوجيا وأنماط الحياة الحديثة".

اضاف: "هذا المؤتمر من تنظيم: Center for Obesity Prevention, Education, Research and Treatment (COPTER) وبالتعاون الوثيق مع كلية التمريض والعلوم الصحية. وهو ثمرة جهد مشترك يعبر عن التزام الجامعة والمركز معا بتعزيز الصحة العامة من خلال البحث والتعليم والوقاية والعلاج".

وتابع: "ان رسالة"COPTER" تنسجم بشكل كامل مع رسالة جامعة سيدة اللويزة التي تلتزم بتقديم تعليم شامل يعزز البحث والقيم الإنسانية والاخلاقية، وتسعى الى إعداد قادة المستقبل. كما تؤكد جامعة سيدة اللويزة التزامها الكامل بهذا المركز وتوفير فرص تدريبية مبتكرة للطلاب وتسهيل شراكاته الاقليمية والدولية بما يسهم في ترسيخ دوره كمركز ريادي في الوقاية من السمنة وتعزيز الصحة العامة".

وختم: "ما يجمعنا اليوم يتخطى حدود التخصصات ليجسد التزاما جماعيا ببناء مستقبل صحي أفضل يقوم على التعاون والانفتاح والابتكار".

بخاش

من جهته، قال نقيب الأطباء في لبنان: "يأتي هذا المؤتمر في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، ويكتسب نكهة خاصة لما يحمله من رمزية في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي شهدها الوطن، من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة إنقاذ، إلى إطلاق مسيرة إصلاحية شاملة تطال مؤسسات الدولة كافة. ويعد هذا المؤتمر خطوة أساسية، ومدماكا مهما في البناء الإصلاحي الوطني، ولا سيما في القطاعين الطبي والصحي، بما يليق بطموحات المواطن اللبناني وتطلعاته إلى مستقبل أكثر استقرارا".

أضاف: "إن الوقاية، حين تعتمد نهجا مستداما، تتحول إلى ثقافة مجتمعية وهذا ما نسعى إلى ترسيخه عبر المبادرات الصحية والمراكز المتخصصة. وما تقومون به في هذا المركز يشكل جزءا محوريا من مسار التغيير الإيجابي، ويعكس وعيا متقدما بأهمية التوعية المجتمعية. ولا بد من الإشارة إلى خطورة البدانة وتداعياتها الصحية والاجتماعية، ما يحتم على الأفراد تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار، عبر اتباع أنماط حياة صحية ومتوازنة".

وختم: "إن الثورة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقا غير مسبوقة، ويفترض أن نحسن توظيفها بالشكل الصحيح، بما يخدم الإنسان ويسهم في تحسين جودة حياته وتعزيز رفاهه".

ناصر الدين

أما راعي اللقاء فقال: "لقد جئت إلى هذا الصرح الأكاديمي لأعبر عن دعم الحكومة ووزارة الصحة لهذه المبادرة القيمة، إذ إن هذا المركز يمثل ركيزة أساسية في حماية صحة الإنسان، ويعد مدماكا متكاملا ضمن البنية الصحية الوطنية".

اضاف: "لا شك أن السياسات المتبعة في السابق شابها كثير من القصور، إلا أننا اليوم نشهد تحولا ملموسا، حيث يسعى جميع الوزراء، ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى خدمة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة، ونتطلع إلى تحقيق النجاح في المهام الملقاة على عاتقنا".

وتابع: "إن العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، ولا يمكن لأي نهضة صحية أن تقوم دون الاستثمار الجاد في التعليم الطبي والبحث العلمي".

وختم: "أود أن أشدد على التزامنا التام بدعم كلية التمريض في هذه الجامعة، لما لها من دور محوري في إعداد الكوادر الصحية وبناء مستقبل أفضل للقطاع الصحي في لبنان".

هدية

في نهاية المؤتمر، قدم رئيس الجامعة هدية تذكارية لوزير الصحة وكتاب لبنان الكبير، ومجسما تذكاريا لنقيب الاطباء.