افتتحت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان مؤتمرها السنوي في فندق حبتور ظهر اليوم، برعاية وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين وحضوره، وبمشاركة نقيبة المعالجين الفيزيائيين رئيسة الاتحاد العربي للعلاج الفيزيائي الدكتورة سيدة ساسين والرئيس السابق للاتحاد محمد عمرو والأمين العام للجمعية الطبية اللبنانية- الفرنسية جورج نصر.

حضر الافتتاح النائب جورج عقيص، ممثل قائد الجيش العميد ايلي درغام، ممثل المدير العام للأمن العام المقدم الآن داغر، ممثل المدير العام لأمن الدولة الرائد كلارا ابي فاضل ورؤساء جامعات وأطباء ومهتمون.

ساسين

وبعد النشيد الوطني وفيلم وثائقي عن قوانين النقابة وإنجازاتها، ألقت ساسين كلمة أكدت فيها أن المؤتمر هو "مساحة حوار وتلاق بين الجهات الرسمية من جهة وبين النقابة والاكاديميين من جهة أخرى، لتطوير عمل المعالجين الفيزيائيين ومساعدتهم عل مواكبة آخر التطورات العلمية والتقنية من ذكاء اصطناعي وروبوتات تأهيلية وابتكارات بعيدة عن كل علاج تقليدي".

وإذ أضاءت على "دعم وزارة الصحة للمعالج الفيزيائي"، اعتبرت أن ذلك يشكل "ركيزة أساسية لتعزيز موقعه كمكون أساسي في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل وتحسين جودة الحياة".

وشددت على "تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمهندس بما يكفل حق المريض بالحصول على خدمات تأهيلية متقدمة وآمنة وذات جودة عالية، ويحفظ للمعالج حقوقه ويسهل التزامه بواجباته المهنية".

ناصر الدين

ثم عُرض فيلم وثائقي عن "العلاج الفيزيالي عبر التاريخ"، تحدث بعده وزير الصحة قائلا: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم بعيدا عن السياسة في هذا المؤتمر المهم، الذي يُسلّط الضوء على العلاج الفيزيائي كأحد الأعمدة الأساسية في منظومتنا الصحية، لأن العلاج الفيزيائي لم يعد مجرّد ركيزة داعمة، بل أصبح تخصصاً متكاملاً يُسهم في الوقاية، العلاج والتأهيل، ويمتدّ تأثيره إلى مختلف الميادين الطبية: من إعادة التأهيل العصبي، والعلاج العضلي الحركي، والتنفسي، والقلب والشرايين، والأطفال، وكبار السن، وصولاً إلى التخصصات الدقيقة والمتقدمة".

أضاف: "نحن في وزارة الصحة العامة نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشراكة مع النقابات المهنية ليست خياراً، بل ضرورة. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بـتعزيز التعاون الدائم مع نقابة المعالجين الفيزيائيين، والعمل معها على كل طارئ وجديد، بما يضمن الارتقاء بالمهنة ودورها الوطني. كما أننا نولي اهتماماً خاصاً بـتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم هذه المهنة، وتحديدا مشروع القانون 305 الذي تهتم به النقابة كي تبقى مواكِبة للتطوّر العلمي، وتحمي حقوق المعالجين والمرضى على حدّ سواء، وتُمهّد الطريق أمام النقابة للمضيّ قُدُماً بثبات نحو مستقبلٍ أفضل".

وختم موجها تحية "إلى كل معالج فيزيائي ومعالجة فيزيائية، يعملون بصمت وجهد في مراكز الرعاية والمستشفيات والمنازل، أنتم جزء لا يتجزأ من عملية الشفاء، ومن الأمن الصحي لكل مواطن".

عمرو

كما ألقى عمرو كلمة تناول فيها دور النقابة اللبنانية في الإتحاد العربي للعلاج الفيزيائي منذ تأسيسه وحتى اليوم، معددا إنجازات اللبنانيين في الاتحاد ومهنئا ساسين على تسلمها رئاسة الاتحاد.

وكانت كلمة لنصر ركز فيها على التعاون بين النقابة والجمعية الطبية اللبنانية- الفرنسية "الذي بساعد النقابة على الاطلاع على كل التطورات التقنية المعمول بها في أوروبا عامة وفي فرنسا بشكل خاص"، داعيا المعالجين الفيزيائيين الى "الاستفادة من ذلك إلى أقصى الحدود"،

ختاما وزعت ساسين دروعا على كل المشاركين في حفل الافتتاح.