أشار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين إلى أن "الشراكة الممتدة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والنقابة وبين الأطباء هي الشراكة الصحية التي نطمح لها ونعمل عليها".

وأضاف ناصر الدين في كلمة له خلال رعايته مؤتمراً طبياً بعنوان "الغدد الصماء... حوار متعدد الأنظمة في الطب الحديث": "هكذا مؤتمر طبي علمي جامع شامل لعدة اختصاصات طبية يعطي إفادة ويخلص بمعالجات ويعطي آراء وافكارا ممكن البناء عليها، نحن خاصة في ما يتعلق بهذا الموضوع هو في صلب اولوياتنا في الوزارة يمكن تقنيا، دعونا نتحدث قليلا عن كيف يمكن ان نقوم بالعلاج لهذه الأرقام التي نلاحظ انها ترتفع، والأرقام من ناحية التشخيص ترتفع ولكن من ناحية العلاج في واقعنا الصحية المرير وبالضائقة المالية والتأمين الصحي ليست على القدر المطلوب، لهذا وضعت الوزارة في صلب اولوياتها موضوع الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، وللمرة الأولى منذ زمن نحن اطلقنا الاسبوع الماضي مناقصة لشراء الأدوية المزمنة للأمراض المزمنة في لبنان وعلى رأسها الغدد الصماء والسكري ولأول مرة منذ زمن الدولة اللبنانية، وزارة الصحة أيضا تحمل مسؤولياتها وواجبها أيضا امام مواطنيها أطلقت المناقصة لتضم أدوية إضافية لما كان موجودا ولأول المرة يشمل الأنسولين ايضا".

وتابع: "هذه الإضافة الجديدة التي ستصبح متوفرة للمواطن اللبناني في المراكز الصحية الأولية لا تكون الا في صلب العلاجات التي نتحدث عنها ولن تكون الا عبر اختصاصين ونخب نقابية وطبية تساعدنا ما نختار لان هناك اليات للشراء العام. نعاهدكم ونعاهد المواطنين اللبنانيين اننا مستمرون لكل ما يشمل صحتهم بشكل عام، هذه الوزارة تقنية بحت ابعدناها عن السياسة، فعندما نتكلم عن الصحة نرفعها عن السياسة، هذه الوزارة بكادرها، بموظفيها والقطاع العام الذي يقاتل باللحم الحي تعمل تقنيا. نحن عندما نكون بوزارة نتكلم تقنيا، نتكلم بشفافية ونوضح كل مسار يحدث".

وختم: "أبعدوا الصحة عن السياسة، أبعدوا الصحة عن الطائفية. عندما نمرض الكل يمرض، كورونا لم تميز بين طائفة وطائفة، الاكل الذي نأكله ناكله كلنا والماء الذي نشربه نشربه كلنا، الدواء الذي ناخذه ناخذه كلنا، نحن في خدمتكم، في خدمة اللبنانيين، وزارة الصحة لم تكن ولن تكون لطائفة او لسياسة".