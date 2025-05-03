قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، إن سبب تأجيل الجولة الرابعة من "المفاوضات غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت مقررة السبت في العاصمة الإيطالية روما، قد يعود إلى "تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق ما نقله موقع "انتخاب" الناطق بالفارسية.

وأوضح شهرياري، السبت 3 مايو، خلال فعالية أقيمت في الجامعة الحرة بمدينة بجنورد شمال شرق إيران، أن "المفاوضات تُدار بتوجيه مباشر من المرشد.. الإيراني، وقد تم منذ البداية إبلاغ الشروط الأساسية لإيران للطرف الأميركي".

وأضاف أن هذه المفاوضات تُجرى بصورة "غير مباشرة"، على غرار ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن المسار التفاوضي يسير وفق رؤية واضحة تحددها القيادة العليا في طهران.

وفي سياق انعكاسات التطورات الدبلوماسية على الداخل الإيراني، أشار شهرياري إلى أن "سعر صرف الدولار كان قد تجاوز حاجز 100 ألف تومان، لكن السوق يشهد حالياً تراجعاً، ما يمكن أن يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي".

وأكد شهرياري أهمية تحسين علاقات إيران مع الخارج، قائلاً: "نأمل أن تستعيد إيران مكانتها في المجتمع الدولي، وأن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار والعالم بأسره".

وحول اللقاءات السياسية التي سبقت المحادثات، أشار إلى أن "عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارات ومختلف التيارات السياسية أمر طبيعي ومتعارف عليه، كما أن الدبلوماسيين الإيرانيين أجروا لقاءات مع مجموعات أمريكية مختلفة قبل انطلاق المفاوضات الرسمية، وهو ما يعود لفترات سابقة".

يأتي تأجيل جولة روما في أعقاب ثلاث جولات تفاوضية جرت خلال شهر أبريل في سلطنة عُمان وإيطاليا، وتركزت المناقشات على قضايا البرنامج النووي والعقوبات، بحسب ما أعلنته إيران.

ورغم إبقاء الطرفين على سرية معظم تفاصيل المحادثات، فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مع "فوكس نيوز" يوم الخميس 1 مايو، بأن على إيران "أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وأن توقف دعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن". وأضاف أن "الولايات المتحدة تصرّ على السماح بمشاركة أميركية في عمليات التفتيش على جميع المنشآت النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية".

وشدد روبيو على أن بلاده لا ترى مبرراً لاستمرار أي مستوى من التخصيب داخل إيران، قائلاً إن "القدرة على التخصيب، حتى ضمن النطاقات المنخفضة، تمثل بوابة محتملة نحو مستويات تصنيع سلاح نووي"، مشيراً إلى أن طهران "تستخدم المسار الدبلوماسي لكسب الوقت بينما تواصل توسيع نفوذها الإقليمي عبر وكلائها".

وفي المقابل، تؤكد إيران بأنها ترفض أي مساس ببرنامجها النووي ما لم تُرفع العقوبات الأساسية، كما تعتبر أن ملفاتها الإقليمية "لا يمكن طرحها على طاولة التفاوض تحت أي ذريعة"، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.