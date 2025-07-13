Jul 13, 2025 9:56 PMClock
دوليات
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ميلوني تحذّر من حرب تجارية داخل دول الغرب

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميلوني في بيان نقله مكتبها إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها  معا".

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