حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي.



وقالت ميلوني في بيان نقله مكتبها إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا".