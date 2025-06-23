عبّر الرئيس نجيب ميقاتي عن التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد الاعتداء الذي تعرضت له مساء اليوم من قبل ايران.

وقال:هذا الاعتداء هو انتهاك لسيادة دولة شقيقة وعمل خطير يؤدي إلى إدخال المنطقة برمتها في مرحلة من الحروب والمواجهات لا تحمد عقباها.

اضاف: المطلوب وقف العدوان فورا والعودة الى طاولة المفاوضات بحثا عن حل سياسي باعتباره السبيل الاوحد لحل النزاعات.

وقد وجه الرئيس ميقاتي رسالة الى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جاء فيها: أبعث إليكم بعواطفي الصادقة، ودعائي الخالص لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والسلام، ويمنح سمو الأمير، ومعاليكم، وعموم الشعب القطري العزيز راحة البال ودوام التوفيق والازدهار".