اتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المدرب الإسباني بيب غوارديولا بـ"الإضرار" بكرة القدم بشكل أو آخر.

وجاء "اتهام" ميسي هذا في مقابلة ضمن برنامج "كرة القدم ببساطة" SIMPLEMENTE FUTBOL، الذي يبث على منصة يوتيوب لصالح شبكة "إسبن" ESPN.

وقال ميسي إن المدرب السابق لفريق برشلونة الإسباني والمدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي "بيب غوردولا من عالم آخر. إنه مختلف، يرى أشياء لا يراها غيره".

وأضاف نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، حاليا، أن غورديولا "غيّر كرة القدم".

وأشار ميسي إلى التأثير الكبير الذي أسبغه غورديولا على كرة القدم والفرق الكروية منوها إلى أنها صارت تحاول تقليده.

وتابع النجم الأرجنتيني "في الواقع، أضرّ (غورديولا) بكرة القدم نوعا ما"، لكنه أردف موضحا "لأن الأندية الأخرى حاولت اللعب مثل برشلونة".

وأوضح "لكننا (برشلونة) كنا فريقا مميزا.. خط الوسط ضم كلا من تشافي وبوسكيتس وإنييستا، كل شيء كان مثاليا بين اللاعبين والمدرب".

يشار إلى أن ميسي لعب في فريق برشلونة أثناء قيادة غوارديولا للفريق في الفترة بين عامي 2008 و2012، وهي واحدة من أكثر الفترات التي حقق فيها النادي الكتالوني إنجازات كروية، حيث فاز الفريق خلالها ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين في العامين 2009 و2011.