أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو "محادثة صريحة" حول الحرب في أوكرانيا على هامش قمة لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، وفق ما نقلت "فرانس برس"عن الخارجية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "محادثة صريحة أجريت حول تسوية الوضع في أوكرانيا، والوضع في إيران وسوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى".

وأضافت" "تم أيضا تأكيد الرغبة المتبادلة (...) في إحياء التعاون الاقتصادي" بين بدوره ، كشف روبيو أنه أعرب لنظيره الروسي عن "خيبة أمله وإحباطه" بسبب عدم تحقيق تقدم في تسوية الحرب في أوكرانيا.

بدوره قال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع لافروف : "لقد كررت ما قاله الرئيس (دونالد ترامب)، وهو خيبة الأمل والإحباط بسبب غياب التقدم".

واشار الى ان" نظيره الروسي قدم "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا .

وقال روبيو :"إنها ليست مقاربة جديدة. إنها فكرة جديدة أو مفهوم جديد سأنقله إلى الرئيس (دونالد ترامب) لمناقشته"، محذرا من أنها ليست شيئا "يؤدي تلقائيا إلى السلام، لكنه قد يفتح مسارا".