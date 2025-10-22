نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف صحة التقارير الإعلامية حول إلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست.
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي أن التحضيرات مستمرة للقاء المرتقب، متهماً وسائل الإعلام بمحاولة تقويض القمة المقبلة.
أوربان
بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن السلطات المجرية تواصل التحضير لاجتماع الرئيس الروسي ونظيره الأميركي في بودابست.
وكتب أوربان في صفحته على موقع "فايسبوك": "التحضيرات لقمة السلام مستمرة. لم يتم تحديد التاريخ بعد. عندما يحين الوقت، سنعلن عن ذلك".
وأعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي في بودابست خلال أسبوعين، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".
وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخططان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
مهمة شاقة
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن أمام موسكو وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي والأميركي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها "ضرب من الخيال"، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية الأميركية في بودابست.
وكان ترامب أعلن مؤخرا أنه سيلتقي نظيره الروسي خلال الأسبوعين المقبلين.
في الوقت نفسه، ضغط الرئيس الأميركي على أوكرانيا للتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام، وفقا لما كشفه مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس".
وعندما سأله صحافيون في البيت الأبيض، قال ترامب، الثلاثاء، إنه لا يريد "اجتماعاً بلا جدوى" مع بوتين.
وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذلك سنرى ما سيحدث"، دون أن يفصل سبب التأجيل. كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف اجتماعاً كان مقرراً بينهما للتحضير لقمة بودابست التي كانت محور محادثة أجرياها الإثنين.
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه لا يوجد موعد "محدد" لعقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين.