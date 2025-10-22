نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف صحة التقارير ‏الإعلامية حول إلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ‏والروسي فلاديمير بوتين في بودابست.‏

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي أن التحضيرات مستمرة للقاء ‏المرتقب، متهماً وسائل الإعلام بمحاولة تقويض القمة المقبلة.‏

أوربان

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن السلطات ‏المجرية تواصل التحضير لاجتماع الرئيس الروسي ونظيره الأميركي ‏في بودابست.‏

وكتب أوربان في صفحته على موقع "فايسبوك": "التحضيرات لقمة ‏السلام مستمرة. لم يتم تحديد التاريخ بعد. عندما يحين الوقت، سنعلن عن ‏ذلك".‏

وأعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء، أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعاً ‏كان مقرراً أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي في بودابست خلال ‏أسبوعين، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر ‏إجراء مباحثات بلا جدوى.‏

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل ‏اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا ‏سأرى ما سيحدث".‏

وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخططان للقاء في بودابست لمناقشة ‏إنهاء الحرب في أوكرانيا.‏

مهمة شاقة

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن أمام موسكو ‏وواشنطن مهمة شاقة قبل قمة بودابست بين الرئيسين الروسي والأميركي ‏فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ‏التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية وصول الرئيسين الروسي ‏والأميركي إلى بودابست على متن طائرة واحدة بأنها "ضرب من ‏الخيال"، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة أي دولة من ‏دول الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية الأميركية في بودابست.‏

وكان ترامب أعلن مؤخرا أنه سيلتقي نظيره الروسي خلال الأسبوعين ‏المقبلين.‏

في الوقت نفسه، ضغط الرئيس الأميركي على أوكرانيا للتخلي عن ‏منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام، وفقا لما كشفه مسؤول أوكراني ‏رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس".‏

وعندما سأله صحافيون في البيت الأبيض، قال ترامب، الثلاثاء، إنه لا ‏يريد "اجتماعاً بلا جدوى" مع بوتين.‏

وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذلك سنرى ما سيحدث"، دون أن ‏يفصل سبب التأجيل. كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو ‏والروسي سيرغي لافروف اجتماعاً كان مقرراً بينهما للتحضير لقمة ‏بودابست التي كانت محور محادثة أجرياها الإثنين.‏

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه لا يوجد موعد "محدد" ‏لعقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين.‏