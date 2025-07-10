Jul 10, 2025 2:44 PMClock
دوليات
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موسكو تنتقد غوتيريش ومعاونيه!

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومعاونيه ينشرون باستمرار اتهامات باطلة يلفقها نظام كييف والغرب بهدف تشويه سمعة روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "ينشر أنطونيو غوتيريش وموظفوه بشكل منتظم الأكاذيب التي يروّج لها النظام في كييف والعواصم الغربية بهدف تشويه صورة روسيا".

وأضاف البيان أنهم يعملون لنشر تلك الأكاذيب على نطاق واسع، مضيفا: "في الوقت نفسه، يتغاضون بشكل ممنهج عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها نظام كييف، أو يكتفون، في أفضل الأحوال، بالدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين".

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