أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومعاونيه ينشرون باستمرار اتهامات باطلة يلفقها نظام كييف والغرب بهدف تشويه سمعة روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "ينشر أنطونيو غوتيريش وموظفوه بشكل منتظم الأكاذيب التي يروّج لها النظام في كييف والعواصم الغربية بهدف تشويه صورة روسيا".

وأضاف البيان أنهم يعملون لنشر تلك الأكاذيب على نطاق واسع، مضيفا: "في الوقت نفسه، يتغاضون بشكل ممنهج عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها نظام كييف، أو يكتفون، في أفضل الأحوال، بالدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين".