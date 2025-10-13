أحبط الأمن الفيدرالي الروسي اعتداء إرهابيا استهدف قائدا عسكريا كبيرا في موسكو دبرته استخبارات كييف بالتواطؤ مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، نقلته "روسيا اليوم": "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".

أضاف : "جُند هذا الأخير لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من قبل سعيد أكبر غولوموف، أحد عناصر "داعش"، المولود عام 1979، والمدرج على قائمة المطلوبين الدوليين لدى السلطات المختصة في روسيا وأوزبكستان".

ولفت البيان إلى "تورط غولوموف في اغتيال الجنرال كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الذي دبرته الاستخبارات الأوكرانية. ما يدل على طبيعة العلاقات الوثيقة بين نظام كييف والمنظمات الإرهابية الدولية".