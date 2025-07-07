ضربت موجة حر قوية عددا من مناطق اليونان وجنوب شرق أوروبا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية، وفق الأرصاد الجوية اليونانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن أجهزة قياس الحرارة في منطقة أثينا سجلت بالفعل 37 درجة مئوية بحلول صباح أمس الأحد.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى نحو 35 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في الأراضي المنخفضة بمناطق وسط اليونان، كما ذكرت التقارير أن الطقس سيكون أكثر اعتدالا بشكل ملحوظ على الجزر وعلى طول السواحل.