رالف يزبك وهبة

المركزية- نهائي رائع سيشهده الليلة مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل، ويجمع ناديي الحكمة وهومنتمن في اطار كأس التحدي، وموعد المباراة عند الساعة ال9h30 من هذه الليلة على أن تنقل الوقائع مباشرة عبر قناة MTV.

وكان نادي الحكمة قد تأهل الى نهائي كأس التحدي في كرة السلة بنسخته الاولى بعد فوزه على نادي الانطونية بعبدا بنتيجة 90-106، في مباراة لم تكن سهلة للنادي الاخضر. وقال مدرب الحكمة جو غطاس انه غير راض على أداء فريقه في آخر دقائق المباراة وحصلت اخطاء كثيرة يجب تفاديها في المباراة النهائية. ورأى أن مدة التحضير ستكون قصيرة جدا نظرا لضيق الوقت. وطلب من جمهور الحكمة الحضور بكثافة في الملعب لدعم الفريق.

وسبق تأهل الحكمة فوز هومنتمن على حساب بيروت فيرست في لقاء كان اداء الفريقين خلاله متقارباً جداً طيلة الوقت، حيث برهن فريق بيروت بأنه سيكون خصماً عنيداً في البطولة بالرغم من ان معظم لاعبيه لا يتمتعون بالخبرة الكافية بعد في الدرجة الاولى، وقد تمكن هومنتمن من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 84-89 بسبب خبرة لاعبيه وكفاءة الأجانب.