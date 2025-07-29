Jul 29, 2025 8:28 AMClock
رياضة
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مهرجان نادي حصرايل للكرة الطائرة من الخميس الى الاحد برعاية وزير الدفاع

 ينظم النادي الرياضي الثقافي حصرايل (جبيل) مهرجانه الرياضي السنوي في الكرة الطائرة بدءا من يوم الخميس 31 تموز ولغاية الأحد 3 أب برعاية وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى.

ويقام حفل الافتتاح الخميس بدءا من الساعة التاسعة مساء حسب البرنامج التالي: النشيد الوطني اللبناني وكلمة راعي المهرجان وزير الدفاع الوطني اللواء منسى وكلمة النادي، ثم يليهما عرض فني لشابات وشباب النادي وبعدها انطلاق المباريات باثنتين، فتجمع الأولى ناديي التضامن الصفرا وشبيبة معاد، وتليهما مباراة للقدامى بين نادي المنظم والاتحاد الفغالي.

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