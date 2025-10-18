يعتقد دارين بنت مهاجم إنجلترا السابق أن النجم محمد صلاح وقع ضحية لمعايير وضعها الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، معتبراً أن الهداف المصري أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه محمد صلاح صعوبات في تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري، إذ اكتفى بإحراز 3 أهداف في 10 مباريات مع ليفربول فقط، لكن بنت لاعب توتنهام وأستون فيلا السابق يتوقع أن ينهي النجم المصري الموسم الحالي بثلاثين هدفاً على الأقل في جميع المسابقات.

وقال بنت (13 مباراة دولية و4 أهداف) لإذاعة "توك سبورت" يوم السبت: للأسف الناس يقيسون صلاح بمعايير ميسي ورونالدو وهما اللذان حققا أرقاماً خيالية لمدة 15 عاماً ومن أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأتبع: بغض النظر عن المعايير التي تحدثت عنها، لكن بالنسبة لي "مو" أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وهذا أمر غير قابل للنقاش.

وأتبع: الكثير من الناس يتوقعون رحيله كونه بعمر 33 عاماً، وانخفضت سرعته، لكن أتوقع أن ينهي الموسم وبرصيده 30 هدفاً في جميع البطولات. للنظر إلى أرقامه منذ انضم إلى ليفربول قبل 7 أعوام "44 هدفاً، 27 هدفاً، 23 هدفاً، 31 هدفاً، 30 هدفاً، 25 هدفاً و34 هدفاً الموسم الماضي".

وكان مستوى صلاح أمام تشيلسي في الجولة الماضية محل انتقادات حادة، وعن ذلك يقول بنت: لا أفهم سبب الانتقادات الموجهة نحو النجم المصري، علينا أن نتحدث عن أسلوب لعب ليفربول الذي يواجه مشكلة في الجانب الأيمن، وكذلك تراجع مستوى المدافع إبراهيما كوناتي، وإذا تم معاجلة هذا الأمر فإن صلاح سيعود إلى ما كان عليه.