يعدّ المؤثّر تشارلي كيرك، الذي توفي الأربعاء إثر إطلاق نار في إحدى كليات يوتا، أحد أبرز الوجوه المحافظة في الولايات المتحدة.

أعربت السلطات الأميركية عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس دونالد ترامب بإطلاق النار عليه في جامعة يوتاه.



وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتاه بو مايسون للصحافيي: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفا "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص... نحن واثقون من قدراتنا حاليا".

الى ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقا.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات روبرت بولز للصحافيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيرا إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية"، مضيفا: "لدينا لقطات للمشتبه به".

وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين الى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الخميس العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقاً.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات روبرت بولز للصحافيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيراً إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية"، مضيفاً "لدينا لقطات للمشتبه به".

وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين إلى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".

أعربت السلطات الأميركية الخميس عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس ترامب بإطلاق النار عليه في جامعة يوتاه الأربعاء.

وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتاه بو مايسون للصحافيين: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفاً: "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص... نحن واثقون من قدراتنا حالياً".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.

وقال ترامب خلال احتفال في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريباً تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفاً إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

واشتهر كيرك (31 عامًا) بجولاته في الجامعات الأميركية حيث كان يعقد مناظرات علنية يناقش فيها قضايا مثيرة للجدل مثل الهوية الجندرية، تغير المناخ، القيم العائلية والإيمان.

في عام 2012، أسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية” (TPUSA)، التي تحولت إلى شبكة واسعة تضم فروعاً في أكثر من 850 جامعة، بهدف نشر الأفكار المحافظة بين الطلاب في مواجهة التيار الليبرالي.

وينحدر كيرك من ضاحية بروسبكت هايتس الراقية قرب شيكاغو، وهو ابن مهندس معماري. التحق بكلية مجتمعية قبل أن يتركها ليتفرغ للعمل السياسي، بعد أن رُفض طلبه للالتحاق بأكاديمية ويست بوينت العسكرية.

وأصبح خطيبًا مطلوبًا في فعاليات الحزب الجمهوري وحركة “حزب الشاي”، قبل أن يحجز لنفسه مكانًا في قلب المشهد السياسي المحافظ.

كذلك، ألّف كيرك كتاب مبدأ ماغا (MAGA Doctrine) الذي حصد مبيعات واسعة عام 2020، وشارك في مؤتمرات الحزب الجمهوري، كما حظي بدعم مباشر من ترامب الذي وصفه بأنه “رجل رائع قام بعمل مذهل في بناء واحدة من أقوى المنظمات الشبابية على الإطلاق”.

في الشق الشخصي، كان كيرك إنجيليًا ملتزمًا، متزوجًا من ملكة جمال أريزونا السابقة، وله طفلان. وقد رُوّج له داخل الأوساط الجمهورية على أنه “مستقبل الحركة المحافظة”، بفضل نشاطه في تسجيل عشرات آلاف الناخبين الجدد، خصوصًا في ولايات محورية مثل أريزونا.

إلى جانب نشاطه السياسي، برز كيرك كمقدم بودكاست يومي مؤثر، حيث ناقش فيه قضايا اجتماعية وسياسية، بما فيها ملف ضبط السلاح، وهو المفارقة التي تجعل وفاته في حادث إطلاق نار أكثر مأسوية.