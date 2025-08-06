المركزية- نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم، سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، وملقيا عدد من صواريخ جو-ارض.

كما وسجلت غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.

https://twitter.com/i/status/1953174772277223835

واعلنت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان "سلاح الجو بدأ بشن موجة غارات جنوبي لبنان".

واشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان "طائراتنا تقوم حاليًا بمهاجمة البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".

ووفق إسرائيل هيوم، هاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات ذخيرة في إطار عمليات الإنفاذ في جنوب لبنان.

وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام"، إلى سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات و الجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارة جديدة عنيفة استهدفت المكان نفسه في دير سريان

وافيد بأن سيارات الإسعاف هرعت الى مكان الغارات في بلدة دير سريان.

وسجل تحليق للطيران المسير على علو منخفض في اجواء منطقة مرجعيون .

وكانت درون اسرائيلية القت في وقت سابق اليوم قنبلتين صوتيتين في بلدة الخيام. ألقت أخرى قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون - قضاء بنت جبيل.

و نفذت مسيرة اسرائيلية غارة ، استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين ، مما ادى الى وقوع اصابات وقد افيد عن استشهاد طفل وإصابة والده بجروح بليغة جراء الغارة التي استهدفت باحة منزلهما.

ولاحقا، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح".

والقى الجيش الاسرائيلي 4 قنابل فوق نهر الوزاني .

ومساء اليوم ، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن العدو ألقى مناشير تحريضية على ساحة "بركة"، في مدينة ميس الجبل.

الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “قضى في منطقة البقاع في لبنان مساء أمس على عنصر من حزب الله قام بتوجيه خلايا في سوريا لإطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي “هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب وهو أحد عناصر حزب الله والذي عمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان”.