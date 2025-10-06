قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد يصبح المرشح الرئاسي القادم للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وأضاف روبيو: "حسنا، أعتقد أن المرشح الجمهوري القادم سيكون نائب الرئيس فانس، إذا قرر الترشح للمنصب. إنه صديق عزيز لي، ويقوم بتنفيذ مهامه بشكل رائع".

وشدد روبيو على علاقاته الجيدة مع فانس، ونوه بقيام علاقات عمل طيبة بينهما ضمن إدارة دونالد ترامب الحالية، وهو ما سيكون له تأثير مثمر على التعاون في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الأميركية: "أود القول إنه توجد لدينا مجموعة عمل رائعة، ونحن جميعا نعمل لصالح الرئيس".

