أعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن أسفها للقرار الأميركي برفع الحصانة القانونية عن وكالة الأونروا، مؤكدة على "ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

واكدت المنظمة مجددا على "الدور الحيوي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله لهذه الوكالة الاممية، ويشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ 17 شهراً".

ودعت الولايات المتحدة الى "اعادة النظر في قرارها تجاه الاونروا واستئناف تمويلها، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة الاممية التي تعبر عن التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه تقديم الخدمات الاساسية الى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الامم المتحدة وخاصة القرار 194".

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي الى "ضرورة وضع حد لجريمة الابادة الجماعية والتجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والسماح بادخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة".