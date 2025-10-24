المركزية - نظّمت منطقة الكورة في" القوّات اللبنانيّة "بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية، يومًا طبّيًا مجانيًّا شمل فحوصات دم عامة لأهالي بلدتي برغون وبدبهون، بحضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب فادي كرم، منسّق منطقة الكورة رشاد نقولا، مسؤولة مكتب الشؤون الإجتماعية في الكورة سهام فاضل، إلى جانب مختار برغون مازن هشام الأيوبي ومختار بدبهون سليم مصطفى الأيوبي.

ويأتي هذا اليوم الطبي في إطار النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها منطقة الكورة في القوّات اللبنانيّة لخدمة أبناء المنطقة وتعزيز الإهتمام الصحّي بالمجتمع المحلّي.