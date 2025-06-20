المركزية - استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عودة.

وتناول الاجتماع التنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم العالي لضمان إجراء الامتحانات الرسمية في أجواء آمنة ومنظمة، خصوصًا في المناطق الحدودية والجنوبية، مع التشديد على دور الجيش في تأمين الظروف التي تتيح للتلامذة الانتقال وإجراء امتحاناتهم من دون عوائق.

كما استقبل اللواء منسى الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، وتم البحث في قضايا اجتماعية واقتصادية. وقد قدم له نسناس في المناسبة نسخة عن كتابه "نهوض الوطن".

والتقى وزير الدفاع الوطني أيضًا الصحافية سكارليت حداد، وجرى التداول في شؤون عامة.