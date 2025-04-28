Apr 28, 2025 8:02 AMClock
اقليميات
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منذ منتصف آذار... الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن

ضربت الولايات المتحدة أكثر من 800 هدف في اليمن منذ منتصف آذار، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.
     
وذكر بيان صادر عن مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط أنه "منذ بداية عملية "راف رايدر" قصفت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 800 هدف"، كاشفا أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من القادة الحوثيين.

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