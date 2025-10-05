يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس خريفي مستقر نسبياً، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حيث تتراجع درجات الحرارة من غد الاثنين نتيجة تدفق كتل هوائية معتدلة علماً ان المنطقة ستتأثر اعتباراً من مساء الثلثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب مع فرص تساقط أمطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

– الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحياناً كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية .

– الثلثاء: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ينتج عنه أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية.

– الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وضباب كثيف على المرتفعات، مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .