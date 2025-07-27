أحرز منتخب لبنان لقب كأس بيروت الدولية لكرة السلة على حساب منتخب مصر، بعد فوزه عليه بنتيجة ( 87-74 )، على ملعب مجمع نهاد نوفل في الذوق.

وانتهت الأرباع على الشكل التالي: (25-23)، (21-16)، (19-16)، (22-19).

ولم يخسر منتخب "الأرز" أي مباراة في هذه المسابقة، إذ سبق له أن حقق انتصارات على الأردن (89-79) وإيران (105-89) وسوريا (79-69). أما منتخب "الفراعنة" فقد تلقى الهزيمة الوحيدة على يد لبنان، بعدما كان قد فاز على إيران (60-59) وسوريا (77-66) والأردن (70-60).



علماً أنّ خمسة منتخبات شاركت في هذه البطولة الاستعدادية لكأس آسيا 2025 في المملكة العربية السعودية، وهي: لبنان ومصر وإيران والأردن وسوريا.