كتب منتخب لبنان للناشئات (دون 17 سنة) فصلا في تاريخ الكرة اللبنانية بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا 2026، المقررة في الصين، بعد فوزه المستحق على منتخب إيران بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات وتصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

قدّم المنتخب اللبناني أداءً مميزا وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 61 ليفتتح التسجيل عبر غاييل بو ملهب التي تلقّت تمريرة طويلة من جيانا فرنجية خلف الدفاع الإيراني، واضعةً الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 66، أضافت سارة عيسى الهدف الثاني بعد أن خطفت الكرة من حارسة المرمى الإيرانية وسددتها في المرمى الخالي، لتؤكد تأهل لبنان التاريخي.

وبجانب لبنان، حجزت منتخبات الفيليبين، فيتنام، ميانمار، تايلاند، أستراليا، والهند بطاقات التأهل إلى النهائيات، حيث ستنضم إلى المنتخبات التي بلغت نصف نهائي النسخة الماضية وهي الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية. وتبقى بطاقة وحيدة تُحسم مساء اليوم بين الصين تايبيه وبنغلادش من المجموعة الثامنة.

وسيمثّل منتخب لبنان منطقة غرب آسيا وحيدًا في نهائيات كأس آسيا المقررة بين 30 نيسان و17 أيار 2026 بمشاركة 12 منتخبا، تُقسم إلى ثلاث مجموعات من أربع فرق، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

ويأتي هذا الإنجاز اللبناني بعد سلسلة لافتة خاض خلالها المنتخب 11 مباراة من دون أي خسارة، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادلا واحدا، مسجلا 43 هدفا مقابل 5 فقط في شباكه. كما توّج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات في شباط 2025، ليؤكد حضوره القاري التاريخي بهذا التأهل المستحق إلى نهائيات آسيا.

بايراقداريان تهنئ

وهنأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان منتخب لبنان، بعد تأهله الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 سنة.

وقالت الوزيرة بايراقداريان "كم أنا فخورة بكنّ، فقد رفعتن اسم وطنكن عالياً وبرهنتن أنكن على قدر التحدي والمسؤولية، خصوصاً أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق".

وأضافت وزيرة الشباب والرياضة "أهنئ اللاعبات جميعاً وجهازهن الفني والاتحاد اللبناني لكرة القدم على هذا الإنجاز".

وحققت ناشئات لبنان فوزاً هاماً على إيران (2-0) في المباراة التي جرت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية.

وتصدر منتخب لبنان المجموعة برصيد سبع نقاط جمعها من الفوز على الكويت (9-0) والتعادل مع السعودية (2-2) والفوز على إيران (2-0).