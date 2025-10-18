ذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية اليوم السبت أن مسؤولي الإدارة الأميركية ناقشوا في أحاديث خاصة إمكانية ترتيب اجتماع بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عندما يزور الرئيس الأميركي آسيا الشهر المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، صرح كيم جونغ أون، أن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية، وذلك حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكشف كيم خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي، وقال "إنني شخصيًا، لا تزال لدي ذكريات جيدة مع ترامب".

وكان مطلب تخلي كوريا الشمالية عن سلاحها النووي نقطة خلاف أساسية بين البلدين، مع فرض الأمم المتحدة حزمات عقوبات متتالية على بيونغ يانغ بسبب برامجها للأسلحة المحظورة.

فيما قال كيم إن العقوبات ساعدت كوريا الشمالية على "تعزيز قوتها وبناء قدرة على التحمل ومقاومة لا يمكن سحقها بأي ضغط".

وفي آ’ب الفائت، قال ترامب، إنه يرغب في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال هذا العام، مشيرا إلى انفتاحه على مواصلة المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وكانت أولى القمم بين ترامب وكيم عُقدت في سنغافورة عام 2018، وأسفرت عن اتفاق مبدئي لنزع الأسلحة النووية، لكن القمة التالية في هانوي عام 2019 فشلت بسبب الخلاف حول العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بينما كانت القمة الثالثة في قرية بانمونجوم الكورية في يونيو 2019.