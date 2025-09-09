شهد مسرح والت ديزني في أورلاندو، فلوريدا، تتويج كاسي دونيغان، البالغة من العمر 27 عاماً، بلقب ملكة جمال أميركا 2026.

وكانت دونيغان قد مثلت ولاية نيويورك بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الولاية في تموز الماضي، إلى جانب التاج والوشاح، حصلت على منحة دراسية بقيمة 50 ألف دولار أميركي.

المسابقة التي استمرت على مدار يومين جمعت 52 متسابقة يمثلن الولايات الأميركية كافة، تفوقت دونيغان على وصيفتها الأولى، ملكة جمال تكساس سادي شيرماير، والوصيفة الثانية، ملكة جمال فلوريدا باريس ريتشاردسون. وتسلّمت التاج من آبي ستوكارد، ملكة جمال أميركا 2025 من ألاباما.

خلال جولة الأسئلة، تحدثت دونيغان عن أهمية "التعبير الذاتي الأصيل" وربطه بالمعايير المهنية، قائلة: "الصدق مع النفس هو أهم ما يمكنك فعله... إذا كان ذلك يشمل الوشم أو ثقب الجسم، فافعل ذلك... لا يحق لأحد أن يُملي عليك ما تفعل بجسدك"، وأضافت بابتسامة: "أنا شخصياً أتجول بما يحب إخوتي أن يسمّوه "أناقة الجدة"، وأعتقد أن هذا رائع".

إلى جانب التتويج، حصلت دونيغان على جائزة المواهب الصوتية، فقد قدمت عرضاً غنائياً نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، ما عزز مكانتها كفنانة صاعدة تجمع بين الجمال والموهبة.