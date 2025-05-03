صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود أحدهم في محلّة خريبة الجندي – عكار، ويُدعى:



ج. ح. (مواليد عام ۲۰۰۳، مكتوم القيد)



ينشط في عمليّات سرقة درّاجات آليّة، وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.



بتاريخ 28-٤-2025 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بمكمن محكمٍ في المحلّة المذكورة على متن دراجة آليّة لون أحمر، تبيّن أنّها مسروقة، تم ضبطها.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّات سرقة درّاجات آليّة.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.